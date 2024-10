SAJ: Info & Card finale “Final Bout 3” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le Info e la Card Finale di “SAJ Final Bout 3”, in programma Sabato 12 Ottobre a Cesate (MI): SAJ Final Bout 3Sabato 12 Ottobre – Cesate (MI)Centro Sport Cesate – Via Dante 72 Inizio Ore 19.00 – Biglietti Online QUI SAJ Openweight ChampionshipLuke Jacobs (c) Vs Sebastian De Witt Unification Match for ASCA Tag Team Title/SAJ Tag Team TitleSCD Grit (Connor Mills & Spencer) (c) ASCA vs GGG (JJ Gale & El G) (c) SAJ No DQ MatchAdriano Vs Luca Bjorn Fatal 4 way MatchCrimi Vs Flamingo Vs Irene Vs Sadie Gibbs Tag Team MatchThe Freshnas (Fabio & Martin Steers) Vs Los Desperados (Arez & Latigo) Lupo Vs Zozaya Goro Vs Mike Bird Zonawrestling.net - SAJ: Info & Card finale “Final Bout 3” Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Lee ladi “SAJ3”, in programma Sabato 12 Ottobre a Cesate (MI): SAJ3Sabato 12 Ottobre – Cesate (MI)Centro Sport Cesate – Via Dante 72 Inizio Ore 19.00 – Biglietti Online QUI SAJ Openweight ChampionshipLuke Jacobs (c) Vs Sebastian De Witt Unification Match for ASCA Tag Team Title/SAJ Tag Team TitleSCD Grit (Connor Mills; Spencer) (c) ASCA vs GGG (JJ Gale; El G) (c) SAJ No DQ MatchAdriano Vs Luca Bjorn Fatal 4 way MatchCrimi Vs Flamingo Vs Irene Vs Sadie Gibbs Tag Team MatchThe Freshnas (Fabio; Martin Steers) Vs Los Desperados (Arez; Latigo) Lupo Vs Zozaya Goro Vs Mike Bird

SAJ : Card finale di SAJ Final Bout 3 a Cesate (Mi) - presenti anche Gringo Loco e Luke Jacobs - Non mancheranno i nomi internazionali, oltre al campione Luke Jacobs e al ritorno di Gringo Loco e Arez, faranno il loro debutto Robbie X e Sadie Gibbs (in AEW nel 2019). Crimi Zozaya vs. Preview Come in ogni show della federazione anche in questo caso si prospetta uno spettacolo in pieno stile Indie con: grande lottato, momenti comedy e prosieguo di narrazioni. (Zonawrestling.net)

SAJ : Rivelati i quattro nomi internazionali presenti a Final Bout 3 - I nomi più le superstars già presenti Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SAJ Wrestling (@sajwrestling) Ecco i 4 atleti che saranno presenti allo show: l’ex AEW e STARDOM Sadie Gibbs, lo spagnolo Zozaya (presente anche in REV PRO), l’inglese Robbie X (REV PRO – PROGRESS) e il veterano delle indies americane Gringo Loco presente ... (Zonawrestling.net)

