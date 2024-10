Roger Federer torna a giocare per un’esibizione a Shanghai | Sinner e Alcaraz fantastici VIDEO

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) All’indomani dell’annuncio del ritiro di Rafael Nadal, un’altra leggenda del tennis degli anni 2000,, èto in campo per l’esibizione di, nella quale ha disputato un match di doppio. Il fuoriclasse svizzero ha deliziato con qualche colpo dei suoi e poi ha parlato, a margine dell’evento, dei ritiri degli ultimi baluardi della vecchia guardia e del nuovo che avanza: “Puoi tastare con mano il cambio della guardia. Serena Williams e Andy Murray si ritirano, Rafa si avvicina. Novak ovviamente ha avuto un anno difficile nel complesso, ma poi ha vinto le Olimpiadi e ha rivendicato ciò che ha sempre voluto fare, quell’Olimpiade difficile da vincere. È stato incredibile per lui.vincono due Slam a testa, questo ti dimostra che l’onda sta davvero arrivando ora. Sono. Vederedal vivo alla Laver Cup di Berlino è stato impressionante.