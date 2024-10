Risate assicurate con Maurizio Battista: l’appuntamento al teatro D’Annunzio di Latina (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il comico Maurizio Battista sarà protagonista del palcoscenico del teatro D’Annunzio di Latina il prossimo 6 maggio con il suo spettacolo “Only Maurizio”. L’evento fa parte della stagione teatrale organizzata dal Comune di Latina insieme all’ATCL Circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuta dal Ministero della Cultura (MIC) e dalla Regione Lazio. L’organizzazione dell’evento è stata resa possibile grazie alla collaborazione con Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno di Ventidieci, mentre la produzione è firmata da Fabio Censi. Un Viaggio tra Ironia e Emozione In “Only Maurizio”, Battista utilizza la sua consueta ironia, vivace e dissacrante, per raccontare episodi della propria vita. Aneddoti personali, riflessioni e momenti che suscitano emozioni intense si alternano sul palco, trasformando la narrazione in una performance che fa ridere e riflettere. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il comicosarà protagonista del palcoscenico deldiil prossimo 6 maggio con il suo spettacolo “Only”. L’evento fa parte della stagione teatrale organizzata dal Comune diinsieme all’ATCL Circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuta dal Ministero della Cultura (MIC) e dalla Regione Lazio. L’organizzazione dell’evento è stata resa possibile grazie alla collaborazione con Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno di Ventidieci, mentre la produzione è firmata da Fabio Censi. Un Viaggio tra Ironia e Emozione In “Only”,utilizza la sua consueta ironia, vivace e dissacrante, per raccontare episodi della propria vita. Aneddoti personali, riflessioni e momenti che suscitano emozioni intense si alternano sul palco, trasformando la narrazione in una performance che fa ridere e riflettere.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Latina / Decesso Satnam Singh - esposto in Procura del segretario della Cgil Maurizio Landini - LATINA – La Procura di Latina accerti tutta la verità sul decesso di Satnam Singh, il bracciante di 31anni di nazionalità indiana morto in seguito all’amputazione di un braccio provocata da un ‘incidente sul lavoro presso un’azienda agricola di Borgo Santa Maria a Latina in cui operava a nero. . Lo scrivono a chiare lettere il […] L'articolo Latina / Decesso Satnam Singh, esposto in Procura del ... (Temporeale.info)

Latina / Torna in liberà don Maurizio Verlezza - ex-cappellano del carcere di Velletri - LATINA – E’ tornato un uomo libero don Maurizio Verlezza, l’ex cappellano del carcere di Velletri – in passato aveva guidato anche la Cattedrale di Latina prima di essere trasferito a Genzano – che lo scorso 10 maggio era stato arrestato per essere stato sorpreso ad introdurre hashish, cocaina e due telefonini nella struttura penitenziaria. (Temporeale.info)