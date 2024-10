Rinnovo Kvara, ultimatum al Napoli: l’annuncio (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Rinnovo di Kvaratskhelia continua a tenere banco in casa Napoli: arriva l’annuncio rivolto alla società azzurra. Dopo una stagione sottotono, Khvicha Kvaratskhelia è finalmente tornato ai livelli mostrati nel corso della stagione dello scudetto. Il georgiano, premiato anche come migliore del mese di settembre dalla Lega Serie A, è tornato a trascinare il Napoli, con l’arrivo di Antonio Conte che ha permesso all’attaccante classe 2001 di tornare ad esprimersi al meglio. Una questione che continua a tenere banco è però quella del contratto di Kvaratskhelia. Nonostante la scadenza sia fissata per il 2027, lo stipendio attualmente percepito dal georgiano (1.8 milioni di euro a stagione, n.d.r.) non è all’altezza del livello mostrato finora. Spazionapoli.it - Rinnovo Kvara, ultimatum al Napoli: l’annuncio Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilditskhelia continua a tenere banco in casa: arrivarivolto alla società azzurra. Dopo una stagione sottotono, Khvichatskhelia è finalmente tornato ai livelli mostrati nel corso della stagione dello scudetto. Il georgiano, premiato anche come migliore del mese di settembre dalla Lega Serie A, è tornato a trascinare il, con l’arrivo di Antonio Conte che ha permesso all’attaccante classe 2001 di tornare ad esprimersi al meglio. Una questione che continua a tenere banco è però quella del contratto ditskhelia. Nonostante la scadenza sia fissata per il 2027, lo stipendio attualmente percepito dal georgiano (1.8 milioni di euro a stagione, n.d.r.) non è all’altezza del livello mostrato finora.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - Meret a due facce : l'infortunio è alle spalle - ma il rinnovo è lontano - In effetti, squadra che vince non si cambia, e questa non è proprio una buona notizia per i rincalzi di una squadra che mai come quest'anno ha una panchina lunga e profonda senza neanche potersela giocare nel triplo impegno settimanale. Numeri che al brasiliano, letteralmente letale a gara in corso, sono valsi l'appellativo di 'spacca-partite': forse un ruolo che a lungo termine potrebbe stare ... (Sport.quotidiano.net)

Ansia Napoli - ‘caso’ Kvaratskhelia come Osimhen? Il rinnovo non è così scontato : il georgiano infastidito - Puoi usarlo solo per andare all’estero e con un indennizzo parametrato al valore del giocatore. Tuttavia, le grandi squadre tendono a evitare tali situazioni per mantenere buone relazioni nel mercato. Durante il programma Forza Napoli Sempre su Radio Marte, l’esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, ha fornito aggiornamenti cruciali. (Napolipiu.com)

Rinnovo Kvaratskhelia : summit decisivo dopo Milan-Napoli. La richiesta dell’agente - Il futuro di Kvara Le trattative proseguono in un clima sereno e di rispetto reciproco. . Tuttavia, ciò che emerge chiaramente è che non ci sono rotture, solo la volontà di trovare il giusto compromesso per far sì che Kvara possa continuare a regalare emozioni ai tifosi azzurri. L’amore per Kvaratskhelia è evidente, e il suo futuro a Napoli è una delle priorità per il club e per tutti i ... (Napolipiu.com)