Regione Fvg sarà la prima a entrare nel Polo nazionale subacquea (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Il Friuli Venezia Giulia sarà la prima Regione a entrare nel Polo nazionale della dimensione subacquea, il progetto che coinvolge Marina militare italiana, ministeri ed esponenti del mondo accademico, della comunità scientifica e dell'industria nazionale nel settore underwater. Una scelta connessa a una visione di lungo periodo per lo sviluppo della nostra Regione, investendo in un comparto strategico nell'ottica del progresso tecnologico e dell'innovazione". Lo ha annunciato l'assessora regionale al Lavoro, Formazione e Ricerca, Alessia Rosolen, al convegno "Underwater economy: il Polo nazionale della subacquea" nell'ambito del Barcolana sea summit. Quotidiano.net - Regione Fvg sarà la prima a entrare nel Polo nazionale subacquea Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Il Friuli Venezia Giulialaneldella dimensione, il progetto che coinvolge Marina militare italiana, ministeri ed esponenti del mondo accademico, della comunità scientifica e dell'industrianel settore underwater. Una scelta connessa a una visione di lungo periodo per lo sviluppo della nostra, investendo in un comparto strategico nell'ottica del progresso tecnologico e dell'innovazione". Lo ha annunciato l'assessora regionale al Lavoro, Formazione e Ricerca, Alessia Rosolen, al convegno "Underwater economy: ildella" nell'ambito del Barcolana sea summit.

