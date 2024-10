Tvpertutti.it - Reazione a Catena, gli Sconcertati fanno il bis tutto a un tratto: la vincita

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Mamma Rai continua a sfornare vittorie, trae Affari Tuoi. Pino Insegno, nella puntata dell'11 ottobre, ha assistito a un ennesimo trionfo. Walter, Gabriele e Fabio, detti “gli”, non hanno perso l'entusiasmo e lo smalto che 24 ore prima li avevano portati alla vittoria, e si sono apprestati a fronteggiare i “Fuso Orario”. Ne è scaturita una gara tutta al maschile, che ha sto il tifo del pubblico da casa. Non sono mancati momenti esilaranti, sopratdurante l'Intesa Vincente. I Fuso Orario sfidano gliI Fuso Orario, questo è il soprannome scelto da Damiano, Cristian ed Errico. Si tratta di tre amici d'infanzia, provenienti da un piccolo paese in provincia di Lecce, Corsano. A causa del lavoro, il trio si è dovuto separare. Attualmente vivono in città diverse, sparpagliati in giro per l'Italia.