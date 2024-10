Premio Pino Puglisi, a Palermo Gino Cecchettin: "Simbolo di giustizia e impegno civile" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Gino Cecchettin, padre di Giulia, vittima di femminicidio, riceverà a Palermo il Premio dedicato a Padre Pino Puglisi. La premiazione il prossimo 24 novembre (ore 21) al Politeama Garibaldi, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. I nomi dei sette premiati saranno annunciati Palermotoday.it - Premio Pino Puglisi, a Palermo Gino Cecchettin: "Simbolo di giustizia e impegno civile" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), padre di Giulia, vittima di femminicidio, riceverà aildedicato a Padre. La premiazione il prossimo 24 novembre (ore 21) al Politeama Garibaldi, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. I nomi dei sette premiati saranno annunciati

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scuola - alla V A della "Bruno Ciari" di San Sisto il terzo premio del Rally Matematico Transalpino - La classe V A della Scuola Primaria “Bruno Ciari” dell’Istituto Comprensivo Perugia 7 di San Sisto brilla al Rally Matematico Transalpino. Gli studenti perugini si sono, infatti, classificati al terzo posto della competizione tra classi, dalla terza Primaria al secondo anno di Scuola Secondaria... (Perugiatoday.it)

"Fubbàll" di Remo Rapino finalista al Premio di Letteratura sportiva "Gianni Mura" - Il romanzo "Fubbàll" di Remo Rapino è stato selezionato come finalista per il prestigioso Premio di Letteratura Sportiva "Gianni Mura", organizzato dal Salone Internazionale del Libro e dalla Città di Torino. Pubblicato da Minimum Fax nel luglio 2023, il libro è entrato nella rosa dei cinque... (Chietitoday.it)

Domani chiudono le iscrizioni per il “Musicante Award – Premio Pino Daniele” - Il contest mira a scoprire e promuovere nuovi talenti nel panorama musicale, incoraggiando la fusione di generi e l’innovazione, in piena coerenza con l’eredità artistica e culturale lasciata da Pino Daniele. Il Musicante Award rappresenta un palcoscenico unico per i giovani artisti che desiderano portare avanti una carriera musicale, offrendo visibilità e occasioni di crescita professionale. (Ildenaro.it)