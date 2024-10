Premio nobel per la pace alla Nihon Hidankyo, “per gli sforzi volti a ottenere un mondo libero” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Premio nobel per la pace 2024 è stato assegnato all’organizzazione giapponese Nihon Hidankyo, un riconoscimento che valorizza il suo impegno nella lotta contro l’uso delle armi nucleari. La motivazione del comitato sottolinea gli sforzi dell’organizzazione “per ottenere un mondo libero da armi nucleari e per aver dimostrato che le atomiche non devono mai più essere usate”. Si tratta di un tributo alla memoria delle vittime delle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, e al lavoro continuo per sensibilizzare l’opinione pubblica globale sui pericoli della proliferazione nucleare. Chi è la Nihon Hidankyo? La Nihon Hidankyo, conosciuta anche come Confederazione Giapponese delle Vittime delle Bombe Atomiche e all’Idrogeno, è un’organizzazione nazionale che rappresenta i sopravvissuti degli attacchi nucleari del 1945. Thesocialpost.it - Premio nobel per la pace alla Nihon Hidankyo, “per gli sforzi volti a ottenere un mondo libero” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilper la2024 è stato assegnato all’organizzazione giapponese, un riconoscimento che valorizza il suo impegno nella lotta contro l’uso delle armi nucleari. La motivazione del comitato sottolinea glidell’organizzazione “perunda armi nucleari e per aver dimostrato che le atomiche non devono mai più essere usate”. Si tratta di un tributomemoria delle vittime delle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, e al lavoro continuo per sensibilizzare l’opinione pubblica globale sui pericoli della proliferazione nucleare. Chi è la? La, conosciuta anche come Confederazione Giapponese delle Vittime delle Bombe Atomiche e all’Idrogeno, è un’organizzazione nazionale che rappresenta i sopravvissuti degli attacchi nucleari del 1945.

Premio Nobel per la Pace 2024 all'organizzatore giapponese Nihon Hidankyo contro le armi nucleari : “Gaza come noi 80 anni fa” - Si tratta dell'associazione dei sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, nota anche come Hibakusha. Il Premio Nobel per la Pace 2024 è stato assegnato all’organizzazione antinucleare giapponese Nihon Hidankyo. Il premio è stato assegnato “per i suoi sforzi per realizzare un mondo l . (Ilgiornaleditalia.it)

Premio Nobel per la pace 2024 a giapponese Nihon Hidankyo - È quindi "allarmante - ha affermato il presidente del comitato - che oggi questo tabù contro l'uso delle armi nucleari sia sotto pressione. Ma le armi nucleari possono essere usate dai terroristi", ha detto Toshiyuki Mimaki ai giornalisti. I politici dovrebbero sapere queste cose". "Ad esempio, se la Russia le usasse contro l'Ucraina, Israele contro Gaza, non finirebbe lì. (Quotidiano.net)

Il premio Nobel per la pace 2024 all’organizzazione giapponese Nihon Hidankyo - I sopravvissuti alle bombe atomiche Il numero totale dei sopravvissuti Hibakusha che vivono in Giappone è di 174. 080, al marzo 2016. . Hidankyo collabora con queste organizzazioni per la difesa dei diritti e del benessere di queste persone. Ci sono diverse migliaia di altri Hibakusha che vivono in Corea e in altre parti del mondo al di fuori del Giappone. (Metropolitanmagazine.it)