Secoloditalia.it - Prato di Sopra – Grottaferrata

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024)diVia Principe Amedeo, 7 – 00046Telefono: 06/94315464 Sito Internet: www.di.it Tipologia: vegetariana / vegana Prezzi: antipasti 5/8€, degustazione di antipasti 11€, primi 10/13€, secondi 10/12€, dolci 7€ Chiusura: Lunedì; a pranzo da Martedì a Sabato OFFERTA Si conferma un buon indirizzo di cucina vegetariana e vegana questo locale di, che ha il merito di (r)esistere tra una moltitudine di ristoranti di indole tradizionale e prevalentemente di carne. Il menù è riportato su un solo foglio A4, con le pietanze che (giustamente) cambiano in base alla stagione, proponendo pasta, ortaggi, legumi e formaggi vegani in ricette che si ispirano anche a paesi lontani, con l’utilizzo delle spezie ben dosato e una creatività che non guasta.