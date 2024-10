Bergamonews.it - “Orrore e guerra”, mostra personale di Juan Molina Porras

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Bergamo. “” è il titolo delladiche si inaugura sabato 12 ottobre 2024 alle 17.30 al Mutuo Soccorso, in via Zambonate 33 a Bergamo.vive ed opera a Siviglia. La sua pittura si muove tra figurazione e astrazione, rigore geometrico e improvvisazione. Laaffronta un tema tristemente attuale, proponendosi come una occasione di riflessione sulla drammaticità della, sulle sue orribili logiche e inevitabile disumanità. Studioso di letteratura spagnola,ha pubblicato numerosi saggi sulla narrativa fantastica del XIX secolo. Per gli amanti e studiosi di quella lingua può essere una opportunità di dialogo e confronto con l’artistaè legato a Bergamo in seguito a scambi linguistico-culturali con ITCTS Vittorio Emanuele II.