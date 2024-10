'No Meloni Day', corteo degli studenti in centro: bus deviati e disagi (Di venerdì 11 ottobre 2024) corteo e studenti in piazza nel centro di Genova. Venerdì mattina, 11 ottobre 2024, è partita la manifestazione lanciata da Osa e denominata 'No Meloni Day', svolta in contemporanea in varie città d'Italia come Milano, Torino, Vercelli, La Spezia, Bologna, Ravenna, Modena, Rimini, Pisa, Perugia Genovatoday.it - 'No Meloni Day', corteo degli studenti in centro: bus deviati e disagi Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)in piazza neldi Genova. Venerdì mattina, 11 ottobre 2024, è partita la manifestazione lanciata da Osa e denominata 'NoDay', svolta in contemporanea in varie città d'Italia come Milano, Torino, Vercelli, La Spezia, Bologna, Ravenna, Modena, Rimini, Pisa, Perugia

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

'No Meloni Day' lanciato dagli studenti comunisti - Gli studenti del gruppo giovanile comunista Cambiare Rotta sono pronti a rilanciare la mobilitazione di protesta. . . Con una nota, stamani 10 ottobre, hanno fissato per domani mattina alle ore 12, davanti il Rettorato sul lungarno Pacinotti, un presidio-conferenza stampa a sostegno di un 'No Meloni. (Pisatoday.it)

"No Meloni day" - smascherati dall'ultima pagliacciata : chi va in piazza contro il premier - Urlano che la situazione della scuola «è critica», e hanno ragione da vendere, ma non parlano di loro. Signori e signore (senza schwa né asterischi), riecco gli studenti anti-Meloni. Il “No Meloni day” si scaglierà inoltre contro le «riforme di Valditara e Bernini che aumentano soltanto la subordinazione alle aziende e il carattere classista dell'istruzione pubblica. (Liberoquotidiano.it)

"No Meloni day". Odio rosso contro la premier : "Andremo sotto i palazzi del governo" - Dopo le manifestazioni violente pro-Pal, i collettivi universitari lanciano una giornata di mobilitazioni contro Meloni. A Roma è già braccio di ferro con le autorità. (Ilgiornale.it)