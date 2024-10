Napoli: Altra rapina a turisti. Carabinieri arrestano 29enne, è caccia al complice (Di venerdì 11 ottobre 2024) turisti aggrediti a Napoli: intervento dei militari sventa rapina, un arresto e ferite lievi per la vittima turisti nel mirino. A due giorni dall’ultimo episodio che ha visto un turista rapinato in piazza Nolana e un arresto da parte dei Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, oggi un altro evento. Siamo a corso Umberto I e una coppia di turisti Spezzini sta passeggiando serenamente dopo aver trascorso una giornata nella splendida città partenopea. Avranno visto le maggiori attrazioni di Napoli passando per le strade di San Gregorio Armeno poi fino al lungo mare e, perché no, fatto una tappa anche nella tanto chiacchierata Piazza Municipio per scattare qualche foto. É ora cena e si sta rientrando in albergo quando la coppia di turisti viene avvicinata da due individui. Sono stranieri e in pochi secondi scippano dalle mani dell’uomo lo smartphone. Puntomagazine.it - Napoli: Altra rapina a turisti. Carabinieri arrestano 29enne, è caccia al complice Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)aggrediti a: intervento dei militari sventa, un arresto e ferite lievi per la vittimanel mirino. A due giorni dall’ultimo episodio che ha visto un turistato in piazza Nolana e un arresto da parte deidel nucleo radiomobile di, oggi un altro evento. Siamo a corso Umberto I e una coppia diSpezzini sta passeggiando serenamente dopo aver trascorso una giornata nella splendida città partenopea. Avranno visto le maggiori attrazioni dipassando per le strade di San Gregorio Armeno poi fino al lungo mare e, perché no, fatto una tappa anche nella tanto chiacchierata Piazza Municipio per scattare qualche foto. É ora cena e si sta rientrando in albergo quando la coppia diviene avvicinata da due individui. Sono stranieri e in pochi secondi scippano dalle mani dell’uomo lo smartphone.

