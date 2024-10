Milan, Pastore: “Fonseca è insofferente. I big non lo seguono” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Giuseppe Pastore, noto giornalista, ha parlato della situazione del Milan e di Paulo Fonseca durante il podcast 'Cronache di Spogliatoio' Pianetamilan.it - Milan, Pastore: “Fonseca è insofferente. I big non lo seguono” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Giuseppe, noto giornalista, ha parlato della situazione dele di Paulodurante il podcast 'Cronache di Spogliatoio'

Panchina Milan - Paulo Fonseca traballa : Massimiliano Allegri è la scelta giusta. Ecco perché - Ecco perché LEGGI ANCHE Milan, modella accusa Theo Hernandez di violenza sessuale: ma finisce a processo. Milan, la panchina di Paulo Fonseca traballa: ecco perché Massimiliano Allegri potrebbe essere la scelta giusta per rilanciare il club In caso di addio di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan, la scelta più sensata – tenendo conto di diversi fattori – sarebbe sicuramente quella di andare ... (Dailymilan.it)

Verso Milan-Udinese - Davide Calabria vuole il posto di Emerson Royal. Fonseca cosa fa? - Già con l’Udinese, quindi, Calabria dovrebbe poter ritrovare il campo dal primo minuto, anche a fronte di un Emerson Royal che sta faticando davvero tanto. Milan, Davide Calabria ha recuperato dai problemi fisici: Fonseca lo schiererà titolare già contro l’Udinese? View this post on Instagram A post shared by dailymilan. (Dailymilan.it)

Milan - gli strani numeri del suo campionato : pochi falli - troppi cartellini. Fonseca deve lavorarci - ma anche lui è nervoso… - L’analisi sui numeri fatti registrare dal Milan di Paulo Fonseca in questo inizio di Serie A tra falli fatti e cartellini. Non ci riferiamo alla classifica, che dopo la vittoria nel derby non ha trovato continuità ed […]. Tutti i dettagli C’è uno strano dato nel Milan di Fonseca e sul suo andamento in Serie A. (Calcionews24.com)