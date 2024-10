Media, Kim accelera produzione ed export di armi a Mosca (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Corea del Nord ha disposto l'espansione dei piani di produzione ed export di armi per il quarto trimestre al fine di soddisfare le richieste militari della Russia. Lo riporta il Daily Nk, sito di news basato a Seul con una rete di fonti dirette nel Paese eremita, secondo cui la Commissione militare centrale "ha emesso compiti di emergenza" specifici "tramite l'Ordine n. 61351 del primo ottobre". Di riflesso, secondo una fonte in Corea del Nord, il 2 ottobre, il ministero della Difesa ha "iniziato ad attuare il rafforzamento della cooperazione con la Russia, assicurando in modo rapido la quantità totale dell'export di munizioni". Quotidiano.net - Media, Kim accelera produzione ed export di armi a Mosca Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Corea del Nord ha disposto l'espansione dei piani dieddiper il quarto trimestre al fine di soddisfare le richieste militari della Russia. Lo riporta il Daily Nk, sito di news basato a Seul con una rete di fonti dirette nel Paese eremita, secondo cui la Commissione militare centrale "ha emesso compiti di emergenza" specifici "tramite l'Ordine n. 61351 del primo ottobre". Di riflesso, secondo una fonte in Corea del Nord, il 2 ottobre, il ministero della Difesa ha "iniziato ad attuare il rafforzamento della cooperazione con la Russia, assicurando in modo rapido la quantità totale dell'di munizioni".

