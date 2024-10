Inter-news.it - Martinez Quarta: «Lautaro Martinez può vincere il pallone d’oro, ha tutto»

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Nel corso di un’intervista amercatoweb,ha commentato la nomina dial. AMICI – Nel corso dell’intervista aMercatoWeb,si è soffermato anche su. Il difensore della Fiorentina, nonché vice capitano dei viola, ha parlato del percorso del capitano dell’Inter con la maglia dell’Argentina. I due, oltre ad essere rivali in Serie A, sono amici e compagni di squadra con l’Albiceleste. Queste le sue parole: «Il? Secondo me sì.ha fatto tanti gol, ha vinto la Copa America e la bota de oro (miglior marcatore del torneo, ndr). Ha vinto lo scudetto con l’Inter, è stato capocannoniere in Serie A Haper vincerlo».