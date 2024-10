Luciano Ligabue in tour nei teatri col figlio: l’emozione più grande (Di venerdì 11 ottobre 2024) Luciano Ligabue, uno dei più amati cantautori italiani, continua a sorprendere il suo pubblico con un tour che si distingue per la sua intimità e la profondità emotiva. Fino al 27 novembre 2024, Ligabue è in tour nei teatri, presentando una scaletta sempre diversa e arricchita da una novità significativa: la presenza sul palco di suo figlio, Lenny.Un tour carico di emozioniLigabue ha dichiarato che l'emozione più forte per lui è suonare con Lenny, un'esperienza che molti consideravano un azzardo. Tuttavia, l'artista ha sempre avuto fiducia nelle capacità del giovane batterista, sottolineando che Lenny ha registrato tutte le tracce dell'album "Dedicato a noi". Durante le prove generali, Ligabue ha potuto constatare le abilità di suo figlio nel gestire le emozioni e le dinamiche musicali, un aspetto che lo preoccupava inizialmente. Ilfogliettone.it - Luciano Ligabue in tour nei teatri col figlio: l’emozione più grande Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), uno dei più amati cantautori italiani, continua a sorprendere il suo pubblico con unche si distingue per la sua intimità e la profondità emotiva. Fino al 27 novembre 2024,è innei, presentando una scaletta sempre diversa e arricchita da una novità significativa: la presenza sul palco di suo, Lenny.Uncarico di emozioniha dichiarato che l'emozione più forte per lui è suonare con Lenny, un'esperienza che molti consideravano un azzardo. Tuttavia, l'artista ha sempre avuto fiducia nelle capacità del giovane batterista, sottolineando che Lenny ha registrato tutte le tracce dell'album "Dedicato a noi". Durante le prove generali,ha potuto constatare le abilità di suonel gestire le emozioni e le dinamiche musicali, un aspetto che lo preoccupava inizialmente.

