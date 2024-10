Litiga con la moglie e poi scompare nel nulla con i tre figli, dopo 3 anni un video li immortala: “Vivono nei boschi indossando delle maschere” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un uomo con i suoi tre figli scomparsi da tre anni sono stati avvistati qualche giorno in un bosco. È accaduto in Nuova Zelanda dove Tom Phillips, scomparso nel 2021 e fuggito portando con sé i tre figli dopo una lite con la moglie, è stato pizzicato da tre minorenni cacciatori di maiali. I ragazzini hanno girato un breve video con lo smartphone dove viene ritratto Phillips con una lunga barba e una pistola in cintola, assieme ai tre bimbi mentre indossano una maschera sul viso. Il video è poi finito alla polizia che ha attivato le ricerche in un terreno agricolo di Marokopa, in uno spazio selvaggio tra i boschi della regione neozelandese di Waikato. Ricerche che però hanno portato ad un nulla di fatto. La madre dei bambini ha spiegato al New Zealand Herald di sentirsi “sollevata” nel sapere che i figli sono vivi. Ilfattoquotidiano.it - Litiga con la moglie e poi scompare nel nulla con i tre figli, dopo 3 anni un video li immortala: “Vivono nei boschi indossando delle maschere” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un uomo con i suoi trescomparsi da tresono stati avvistati qualche giorno in un bosco. È accaduto in Nuova Zelanda dove Tom Phillips, scomparso nel 2021 e fuggito portando con sé i treuna lite con la, è stato pizzicato da tre minorenni cacciatori di maiali. I ragazzini hanno girato un brevecon lo smartphone dove viene ritratto Phillips con una lunga barba e una pistola in cintola, assieme ai tre bimbi mentre indossano una maschera sul viso. Ilè poi finito alla polizia che ha attivato le ricerche in un terreno agricolo di Marokopa, in uno spazio selvaggio tra idella regione neozelandese di Waikato. Ricerche che però hanno portato ad undi fatto. La madre dei bambini ha spiegato al New Zealand Herald di sentirsi “sollevata” nel sapere che isono vivi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltrattamenti e lesioni e moglie e figlia : allontanamento da casa e braccialetto elettronico - Ulteriori riscontri del narrato delle donne venivano acquisiti mediante i referti medici relativi alle lesioni patite dalla figlia, gli screenshot relativi ai messaggi con cui la p. i. i. dell’altra figlia dell’indagato e del genero dello stesso con riferimento all’episodio del settembre 2024 quando l’uomo bucava le ruote dell’auto della moglie, che per sfuggire alle sue vessazioni si era ... (Anteprima24.it)

Sapevate che Jake La Furia ha una moglie e dei figli? - Nel suo profilo Instagram, ricco di scatti riferiti a momenti professionali, concerti, eventi, tour, in nessuna immagine compare sua moglie oppure suo figlio! View this post on Instagram A post shared by Jake la Furia (@thereallafuria) Scopriamo tutto sulla sua vita privata Registrato all’anagrafe con il nome vero di Francesco Vigorelli, il rapper ha 45 ... (Donnapop.it)

Rinchiude in casa e violenta per oltre 23 anni la moglie e sette figli : arrestato 54enne brasiliano - Nella zona rurale di Novo Oriente de Minas, un 54enne ha tenuto in ostaggio la famiglia per oltre 23 anni, in cui avrebbe fatto abortire tre volte la compagna, violentato una figlia e occultato cadaveri.Continua a leggere . (Fanpage.it)