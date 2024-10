LDT, scandalo Mediatico: La Rabbia dei Tifosi del Napoli (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Napoli Senza Voce”: La Lettera dei Sostenitori Azzurri Un gruppo di Tifosi del Napoli ha scritto una lettera accorata alla redazione di Napolipiu.com, esprimendo profondo malcontento per quella che percepiscono come una continua ingiustizia mediatica nei confronti della squadra e della città. Secondo loro, alcuni media del Nord sarebbero sempre pronti a gettare fango sul Napoli e sui napoletani. “Carissimo Direttore, è scandalo continuo su questa Napoli senza voci e televisioni ma alla mercè dei pinco pallino del Nord sempre pronti a sputare veleno sul Napoli e i napoletani. Dopo la cosiddetta Unità d’Italia il Sud si è ritrovato con una classe politica inadeguata e una classe mediatica colonizzata agli interessi del profondo Nord. Il Corriere della Sera e Roberto Saviano hanno condensato appieno questo concetto. Napolipiu.com - LDT, scandalo Mediatico: La Rabbia dei Tifosi del Napoli Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Senza Voce”: La Lettera dei Sostenitori Azzurri Un gruppo didelha scritto una lettera accorata alla redazione dipiu.com, esprimendo profondo malcontento per quella che percepiscono come una continua ingiustizia mediatica nei confronti della squadra e della città. Secondo loro, alcuni media del Nord sarebbero sempre pronti a gettare fango sule sui napoletani. “Carissimo Direttore, ècontinuo su questasenza voci e televisioni ma alla mercè dei pinco pallino del Nord sempre pronti a sputare veleno sule i napoletani. Dopo la cosiddetta Unità d’Italia il Sud si è ritrovato con una classe politica inadeguata e una classe mediatica colonizzata agli interessi del profondo Nord. Il Corriere della Sera e Roberto Saviano hanno condensato appieno questo concetto.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Empoli-Napoli : nessuna restrizione per i tifosi azzurri - Notizie calcio Napoli. Buone notizie quindi per tutti i supporters partenopei che desiderano sostenere la squadra anche lontano dal Maradona. I tifosi del Napoli potranno finalmente tornare in trasferta. . Importanti aggiornamenti sulla possibilità di trasferta per i tifosi del Napoli. com. L’atmosfera in Toscana si preannuncia calda e colorata, con i tifosi azzurri pronti a invadere ... (Napolipiu.com)

Empoli-Napoli non è una partita a rischio - trasferta consentita ai tifosi residenti a Napoli - In caso di disordini, l’Osservatorio potrebbe adottare severe restrizioni per le trasferte a San Siro. Erano noti, infatti, date e orari sino all’11esima giornata, in cui il Napoli affronterà l’Atalanta domenica 3 novembre ore 12:30. I tifosi partenopei residenti a Napoli avranno regolare accesso alla trasferta in Toscana. (Ilnapolista.it)

Empoli-Napoli - trasferta vietata ai tifosi : la decisione - Chiaramente, gli acquirenti dei ticket sono stati rimborsati, ma la tardività della presa di posizione del Viminale ha fatto storcere il naso a qualcuno. Successivamente, in vista della gara contro la Juventus all’Allianz Stadium, è stata adottata una clamorosa decisione: annullamento dei biglietti ai residenti napoletani. (Spazionapoli.it)