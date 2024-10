‘La strambata’ di Vegliani: “Ineos non inferiore a New Zealand. Luna Rossa ha un grande rimpianto” (Di venerdì 11 ottobre 2024) INIZIA LA COPPA AMERICA Impossibile individuare un favorito. Ci sono tanti elementi, anche romantici, per cui sarebbe bello che vincesse Ineos. La Coppa delle 100 Ghinee è nata in Inghilterra, è da 60 anni che non fanno la Coppa America. Hanno perso 17 volte dalla prima edizione ospitata in casa. Per cui tutto questo darebbe a Ben Ainslie un plus ancora ulteriore in caso di vittoria, forse lo farebbero primo ministro Ineos PUÒ GIOCARSELA Ineos è cresciuta tantissimo e le regate contro Luna Rossa sono state un grandissimo allenamento. Il team è consolidato, la barca è veloce e molto manovriera, questo era uno dei plus rispetto a Luna Rossa. LE BARCHE A CONFRONTO Entrambe hanno puntato su dei foil piccoli, che hanno dei vantaggi, ma possono avere anche degli svantaggi, come meno trascinamento e drag. Però Ineos non ha sofferto molto contro Luna Rossa in questo senso. Oasport.it - ‘La strambata’ di Vegliani: “Ineos non inferiore a New Zealand. Luna Rossa ha un grande rimpianto” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) INIZIA LA COPPA AMERICA Impossibile individuare un favorito. Ci sono tanti elementi, anche romantici, per cui sarebbe bello che vincesse. La Coppa delle 100 Ghinee è nata in Inghilterra, è da 60 anni che non fanno la Coppa America. Hanno perso 17 volte dalla prima edizione ospitata in casa. Per cui tutto questo darebbe a Ben Ainslie un plus ancora ulteriore in caso di vittoria, forse lo farebbero primo ministroPUÒ GIOCARSELAè cresciuta tantissimo e le regate controsono state un grandissimo allenamento. Il team è consolidato, la barca è veloce e molto manovriera, questo era uno dei plus rispetto a. LE BARCHE A CONFRONTO Entrambe hanno puntato su dei foil piccoli, che hanno dei vantaggi, ma possono avere anche degli svantaggi, come meno trascinamento e drag. Perònon ha sofferto molto controin questo senso.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sfumano i sogni di Luna Rossa - Ineos vola in Coppa America - Anche in questo caso, come nella finale di Vuitton Cup, la sfida sarà al meglio delle 13 regate: trionfa chi ottiene prima sette vittorie. Il team ora diretto dallo skipper Max Sirena in passato ha centrato il pass per la Americàs Cup (mai vinta) due volte, nel 2000 e nel 2021, perdendo in entrambe le occasioni contro New Zealand. (Unlimitednews.it)

Luna Rossa : sfuma il sogno. Ineos Britannia vince (7-4) e sfiderà New Zealand per la Coppa America - Addio sogni di gloria, per Luna Rossa: la barca italiana non è riuscita a recuperare lo svantaggio di due regate su Ineos Britannia, vincitrice anche nell'11/a sfida e, col punteggio di 7-4, della Louis Vuitton Cup, conquistando il diritto di sfidare Team New Zealand per la Coppa America L'articolo Luna Rossa: sfuma il sogno. (Firenzepost.it)

Coppa America 2024 | Luna Rossa-Ineos - finale di Louis Vuitton Cup : calendario e dove vederla in tv - La Louis Vuitton Cup arriva al suo atto conclusivo. Ma c’è anche il canale YouTube ufficiale dell’America’s Cup. L’atto conclusivo della competizione riservata agli sfidanti, si disputa al meglio delle 13 regate e comincia giovedì 26 settembre: chi arriverà per primo a sette successi nelle acque di Barcellona vincerà la Louis Vuitton Cup e affronterà nella 37esima America’s Cup, il detentore del ... (Ilfattoquotidiano.it)