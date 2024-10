La Meloni zittisce tutti sulla manovra (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il video con cui Giorgia precisava che non avrebbe alzato le tasse ha stoppato anticipazioni e battibecchi interni al centrodestra. Il 14 ottobre probabile Consiglio dei ministri per approvare il Documento programmatico di bilancio da presentare a Bruxelles. Laverita.info - La Meloni zittisce tutti sulla manovra Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il video con cui Giorgia precisava che non avrebbe alzato le tasse ha stoppato anticipazioni e battibecchi interni al centrodestra. Il 14 ottobre probabile Consiglio dei ministri per approvare il Documento programmatico di bilancio da presentare a Bruxelles.

"Io lavoro. Agli altri...". Giorgia Meloni zittisce la sinistra in 3 secondi netti | Video - Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine di Divinazione Expo, nell'ambito del G7 Agricoltura a Siracusa, rispondendo a una domanda sulle polemiche dopo la forte ondata di maltempo che ha colpito in particolare l'Emilia-Romagna e le Marche nei giorni scorsi. "Le polemiche ci sono sempre in Italia, io preferisco lavorare, se mi consente, le lasciamo agli altri". (Liberoquotidiano.it)

"No - non aboliremo l'assegno unico" : il video di Meloni con Giorgetti che zittisce Molinari | Guarda - La bufala di Repubblica su un piano del governo che mira ad eliminare l'assegno unico familiare è stata smentita direttamente dal premier Giorgia Meloni. La revisione del piano - secondo il quotidiano - andrebbe nella prossima manovra di bilancio e sarebbe affidata al ministro per la Famiglia, la Natalità  e le Pari  opportunità , Eugenia Roccella. (Liberoquotidiano.it)

Weber zittisce i gufi : “Il governo Meloni è un esempio. E’ impossibile isolare l’Italia - le spetta un ruolo forte” - Fitto è un mio ottimo amico, un forte difensore degli interessi dell’Italia, una persona responsabile, molto preparata. L’Italia è uno dei Paesi più importanti: Meloni e Tajani hanno preso molti voti alle Europee, a differenza di Macron e Scholz che ne sono usciti come i grandi perdenti. Weber, uomo forte negli equilibri di Bruxelles, ribadisce: «Abbiamo fatto alcune promesse durante la campagna ... (Secoloditalia.it)