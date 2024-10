Italia, il bicchiere di Spalletti è mezzo pieno (Di venerdì 11 ottobre 2024) La rimonta del Belgio e la grande sofferenza del secondo tempo rischiano di nascondere la vera notizia della sfida dell'Olimpico: l'Italia di Spalletti c'è, cresce e dimostra di essere più avanti del previsto nel processo di rimozione dell'Europeo fallito in estate. Il blitz di Parigi, bissato dal successo con Israele, non è stato un caso. Contro i belgi servivano conferme e sono arrivate, anche se alla fine il pareggio va pure stretto ai nostri avversari sfortunati, eufemismo, nel non vedersi assegnare il rigore che avrebbe completato la rimonta. Il match è girato sull'espulsione di Pellegrini al tramonto del primo tempo; un'ingenuità il cui peso va diviso con i compagni di reparto e in particolare con Bastoni che è stato protagonista anche del pasticcio sul quale l'Italia ha rischiato il rigore contro. Panorama.it - Italia, il bicchiere di Spalletti è mezzo pieno Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La rimonta del Belgio e la grande sofferenza del secondo tempo rischiano di nascondere la vera notizia della sfida dell'Olimpico: l'dic'è, cresce e dimostra di essere più avanti del previsto nel processo di rimozione dell'Europeo fallito in estate. Il blitz di Parigi, bissato dal successo con Israele, non è stato un caso. Contro i belgi servivano conferme e sono arrivate, anche se alla fine il pareggio va pure stretto ai nostri avversari sfortunati, eufemismo, nel non vedersi assegnare il rigore che avrebbe completato la rimonta. Il match è girato sull'espulsione di Pellegrini al tramonto del primo tempo; un'ingenuità il cui peso va diviso con i compagni di reparto e in particolare con Bastoni che è stato protagonista anche del pasticcio sul quale l'ha rischiato il rigore contro.

