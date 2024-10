Lanazione.it - “Ispirare i giovani ballerini a sognare”: sold out le iscrizioni per lo stage con Oliviero Bifulco

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Arezzo, 11 ottobre 2024 – “Da sempre nel mio lavoro prendo ispirazione dai danzatori, naturalmente dopo la musica. Mi piace che in scena risulti la loro vera identità o qualcosa che sia a loro affine. Sotto l’aspetto coreografico cerco di amalgamarli come è giusto che sia, ma da un punto di vista di personalità e temperamento mi piace che rimangano unici e differenti tra loro”. Queste le parole del ballerino e coreografoche domenica 27 ottobre sarà ospite della nostra città per un attesissimointensivo di danza moderna presso La Maison della Danza di Roberto Scortecci in via Bernardo Tanucci, 24.frequenta per sette anni la Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala dove si diploma in danza classica e contemporanea sotto la direzione di Frédéric Olivieri.