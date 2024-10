“In sinagoga no e in piazza sì? Sei ambigua”: i dem contro la Schlein. Il campo di Agramante del Pd (Di venerdì 11 ottobre 2024) Se non ci fosse stato l’attacco di Israele a Unifil sarebbe finita con un redde rationem nel Pd. Nella riunione dei gruppi sono volati coltelli. Sono emersi tutti i dubbi e l’insofferenza verso Elly Schlein. Molti big tra i dem non tollerano l’ambiguità della segretaria Schleine su Israele e Palestina. I più non hanno gradito la sua assenza iin sinagoga il 7 ottobre. «Netanyahu ci ha dato una bella mano», è la battuta che più di un esponente dem ripete off record. L’assemblea dei gruppi Pd lamenta la linea ondivaga in pèolitica estera. Ma gli attacchi alle basi Unifil hanno messo la sordina alla potenziale rissa. Nn può mancare l’aggiornamento quotidiano delle fratture nel Pd e nel campo che più “sfinito” non si può. Rissa sfiorata alla riunione dei Gruppo Pd. Secoloditalia.it - “In sinagoga no e in piazza sì? Sei ambigua”: i dem contro la Schlein. Il campo di Agramante del Pd Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Se non ci fosse stato l’attacco di Israele a Unifil sarebbe finita con un redde rationem nel Pd. Nella riunione dei gruppi sono volati coltelli. Sono emersi tutti i dubbi e l’insofferenza verso Elly. Molti big tra i dem non tollerano l’ambiguità della segretariae su Israele e Palestina. I più non hanno gradito la sua assenza iinil 7 ottobre. «Netanyahu ci ha dato una bella mano», è la battuta che più di un esponente dem ripete off record. L’assemblea dei gruppi Pd lamenta la linea ondivaga in pèolitica estera. Ma gli attacchi alle basi Unifil hanno messo la sordina alla potenziale rissa. Nn può mancare l’aggiornamento quotidiano delle fratture nel Pd e nelche più “sfinito” non si può. Rissa sfiorata alla riunione dei Gruppo Pd.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elly Schlein a sorpresa : “Sono un’aspirante regista. La politica? Un contratto a termine” - Ho avuto modo di conoscere Ax perché ha messo ‘mi piace’ a un post che ho condiviso sul salario minimo, e lui è rimasto colpito quando gli ho risposto citando i versi di una sua vecchia canzone. Non ho mai cantato prima, ero appena tornata dalla Camera e non ho avuto tempo neanche per provare, mi sono semplicemente lanciata. (Thesocialpost.it)

Elly Schlein duetta sul palco con J-Ax al concerto degli Articolo 31. “Mi sono lanciata” - Ieri sera durante il concerto degli Articolo 31, Elly Schlein è salita a sorpresa sul palco del Forum di Assago e ha duettato con J-Ax sulle note di Così com’è. La segretaria del Pd ha spesso dichiarato di amare la musica del duo. “Mi sono lanciata” appeared first on L'Identità. . E non solo: all’interno di un brano dell’ultimo album degli Articolo 31 poi […] The post Elly Schlein duetta sul ... (Lidentita.it)

Elly Schlein a La7 : “Duetto con J-Ax? Mi sono buttata - non potevo rifiutare”. E recita a memoria una strofa della canzone ‘Così com’è’ - L'articolo Elly Schlein a La7: “Duetto con J-Ax? Mi sono buttata, non potevo rifiutare”. Lo ha colpito il fatto che gli ho scritto citando citando i loro primi pezzi dei primi album. Quindi, quando mi è arrivato il suo invito al concerto, non l’ho potuto rifiutare”. Non ho potuto neanche provare, mi sono buttata“. (Ilfattoquotidiano.it)