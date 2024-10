In Arabia Saudita il boia non riposa mai: record di esecuzioni per Riad (Di venerdì 11 ottobre 2024) In Arabia Saudita i dati sulla pena di morte manifestano un netto peggioramento e un inasprimento dell’uso della punizione capitale nel Paese guidato dal principe ereditario Mohammad bin Salman. Nei primi nove mesi del 2024, infatti, sono state 211 le esecuzioni nel regno wahabita, già oltre il record per un singolo anno, siglato nel 2022 In Arabia Saudita il boia non riposa mai: record di esecuzioni per Riad InsideOver. It.insideover.com - In Arabia Saudita il boia non riposa mai: record di esecuzioni per Riad Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ini dati sulla pena di morte manifestano un netto peggioramento e un inasprimento dell’uso della punizione capitale nel Paese guidato dal principe ereditario Mohammad bin Salman. Nei primi nove mesi del 2024, infatti, sono state 211 lenel regno wahabita, già oltre ilper un singolo anno, siglato nel 2022 Inilnonmai:diperInsideOver.

