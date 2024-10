Il sindaco Filippo Sacchetti a Portsmouth, visite e incontri insieme ai ragazzi del Molari (Di venerdì 11 ottobre 2024) In questi giorni il sindaco Filippo Sacchetti è in visita a Portsmouth, città sorella di Santarcangelo da quasi 5 anni e con la quale l’amministrazione comunale sta portato avanti progetti e iniziative per rafforzare il legame tra le due comunità, anche in un’ottica di scambio di buone pratiche Riminitoday.it - Il sindaco Filippo Sacchetti a Portsmouth, visite e incontri insieme ai ragazzi del Molari Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) In questi giorni ilè in visita a, città sorella di Santarcangelo da quasi 5 anni e con la quale l’amministrazione comunale sta portato avanti progetti e iniziative per rafforzare il legame tra le due comunità, anche in un’ottica di scambio di buone pratiche

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il sindaco Filippo Vagnoli è stato confermato nel consiglio regionale di Anci Toscana - . Negli ultimi cinque anni ho avuto il ruolo di responsabile innovazione per i comuni toscani, e per questo ho collaborato con la Regione e con altri enti ministeriali per iniziative che stanno portando innovazione digitali in Toscana e nei piccoli comuni. La sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni è la nuova presidente di Anci Toscana, l’associazione regionale dei Comuni. (Lanazione.it)

Al sindaco Filippo Sacchetti il premio Euroferr per il valore storico - architettonico e culturale della stazione - È stata la consegna del Premio Euroferr al sindaco Filippo Sacchetti da parte dell’Associazione europea ferrovieri come riconoscimento del valore storico, architettonico e culturale della stazione di Santarcangrelo ad aprire domenica scorsa (22 settembre) la “Maratona Ferrociclotranviaria... (Riminitoday.it)

Filippo Taranto rettifica : “Non sono più il sindaco di Montalbano Elicona e non condivido le idee di Povia” - Ci scusiamo per lo scambio di persona con il diretto interessato e con i nostri lettori. L'articolo Filippo Taranto rettifica: “Non sono più il sindaco di Montalbano Elicona e non condivido le idee di Povia” sembra essere il primo su Secolo d'Italia. Filippo Taranto, citato impropriamente nel pezzo da noi e da altre testate. (Secoloditalia.it)