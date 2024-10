Il premio Nobel per la pace 2024 all’organizzazione giapponese Nihon Hidankyo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il premio Nobel per la pace del 2024 è stato assegnato all’organizzazione antinucleare giapponese Nihon Hidankyo. Il presidente del comitato, Jorgen Watne Frydnes, ha descritto Nihon Hidankyo come ‘un movimento popolare di sopravvissuti alla bomba atomica di Hiroshima e Nagasaki, noto anche come Hibakusha’ e ha affermato che ha ricevuto il premio per la pace ‘per i suoi sforzi per realizzare un mondo libero dalle armi nucleari e per aver dimostrato attraverso le testimonianze che le armi nucleari non devono mai piu’ essere utilizzate’, ha affermato. Che cos’è la Nihon Hidankyo La Nihon Hidankyo è l’organizzazione a nazionale giapponese dei sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki. Ha membri in tutte le prefetture giapponesi, rappresentando così quasi tutti gli Hibakusha organizzati. I suoi funzionari e membri sono tutti Hibakusha. Metropolitanmagazine.it - Il premio Nobel per la pace 2024 all’organizzazione giapponese Nihon Hidankyo Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilper ladelè stato assegnato all’organizzazione antinucleare. Il presidente del comitato, Jorgen Watne Frydnes, ha descrittocome ‘un movimento popolare di sopravvissuti alla bomba atomica di Hiroshima e Nagasaki, noto anche come Hibakusha’ e ha affermato che ha ricevuto ilper la‘per i suoi sforzi per realizzare un mondo libero dalle armi nucleari e per aver dimostrato attraverso le testimonianze che le armi nucleari non devono mai piu’ essere utilizzate’, ha affermato. Che cos’è laLaè l’organizzazione a nazionaledei sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki. Ha membri in tutte le prefetture giapponesi, rappresentando così quasi tutti gli Hibakusha organizzati. I suoi funzionari e membri sono tutti Hibakusha.

