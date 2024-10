Il Ponte San Carlo va spedito: "Siamo al getto del solaio" (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Siamo al getto del solaio, i lavori stanno procedendo spediti come abbiamo illustrato all’assemblea pubblica all’inizio dell’estate". Così l’assessora ai lavori pubblici Valeria Melappioni sul cantiere per il nuovo Ponte San Carlo. Terminata la posa in opera delle predalles è seguita l’armatura e ora il getto del solaio per la successiva sovrastruttura stradale. I tempi indicati in estate erano dicembre per il transito delle auto e dei mezzi sul nuovo Ponte e ad oggi "restano confermati" spiega l’assessora Melappioni. I residenti di Minonna costretti a tragitti più lunghi anche di poco meno di 10 chilometri per andare e venire dal centro città attendono da tempo la chiusura del cantiere, inizialmente prevista per luglio- agosto scorsi. Ilrestodelcarlino.it - Il Ponte San Carlo va spedito: "Siamo al getto del solaio" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) "aldel, i lavori stanno procedendo spediti come abbiamo illustrato all’assemblea pubblica all’inizio dell’estate". Così l’assessora ai lavori pubblici Valeria Melappioni sul cantiere per il nuovoSan. Terminata la posa in opera delle predalles è seguita l’armatura e ora ildelper la successiva sovrastruttura stradale. I tempi indicati in estate erano dicembre per il transito delle auto e dei mezzi sul nuovoe ad oggi "restano confermati" spiega l’assessora Melappioni. I residenti di Minonna costretti a tragitti più lunghi anche di poco meno di 10 chilometri per andare e venire dal centro città attendono da tempo la chiusura del cantiere, inizialmente prevista per luglio- agosto scorsi.

