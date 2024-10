Ilgiorno.it - Il Lego delle camere bianche: "I “mattoncini“ a prova di batteri"

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Primi in Italia e tra i primi al mondo, hanno inventato un sistema prefabbricato per la realizzazione di, ossia gli ambienti a contaminazione controllata per il settore farmaceutico e biomedico, ma anche l’industria alimentare, la cosmetica e la microelettronica. Da mezzo secolo sono leader a livello nazionale e internazionale nella produzione e installazione di questi spazi particolari. Oggi l’azienda della famiglia Fossati è una realtà da circa 10 milioni di euro di fatturato, che lavora in tutto il mondo, esportando fuori dall’Italia più dei due terzi della produzione.