Il Camerun vieta di parlare della salute del presidente Paul Biya (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo aver smentito con forza le voci allarmanti sullo stato di salute del presidente Paul Biya, il governo ha “formalmente vietato” ai mezzi d’informazione di parlare della questione. Leggi Internazionale.it - Il Camerun vieta di parlare della salute del presidente Paul Biya Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo aver smentito con forza le voci allarmanti sullo stato didel, il governo ha “formalmenteto” ai mezzi d’informazione diquestione. Leggi

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In questo pazzo mondo - parlare di salute mentale è sempre più necessario - La salute mentale è un po' come quell'elefante: medici, psicologi e sociologi ne vedono aspetti differenti, ma solo unendo le loro prospettive, in un approccio interdisciplinare, si può capire davvero la situazione complessiva, nelle sue contraddizioni, e trovare soluzioni efficaci. Basaglia, per affrontare questa complessità, mise tra parentesi la malattia per guardare le persone e i loro ... (Ilfoglio.it)

Selena Gomez : «È sgradevole parlare di soldi» - dice a proposito del suo nuovo status da miliardaria - e dona il 100% del ricavato dalle vendite del suo brand Rare Beauty per la Giornata della Salute Mentale - Il 10 ottobre Sephora donerà il 100% delle vendite globali dei prodotti Rare Beauty al Rare Impact Fund, in un'iniziativa a sostegno della salute mentale dei giovani. (Vanityfair.it)