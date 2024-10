Quotidiano.net - Il 12 ottobre negli Stati Uniti si festeggia il Columbus Day

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Quando il 12del 1492 l’esploratore genovese Cristoforo Colombo sbarcò per la prima volta sulle coste americane, non aveva la minima idea del fatto che stesse scrivendo una pagina fondamentale della storia moderna. Colombo si convinse di essere arrivato nelle Indie, seguendo una strada diversa rispetto alle solite rotte. Il suo arrivo alle attuali isole Bahamas avrebbe spianato la strada alle esplorazioni successive del continente americano, che ancora oggi si celebrano in occasione delDay. Per molti, si tratta di un’occasione di festa. Per altri, invece, di lotta politica.