Han Kang vince il Premio Nobel per la Letteratura 2024

Il Premio Nobel per la Letteratura 2024 è stato assegnato alla scrittrice sudcoreana Han Kang, celebre per le sue opere intense e poetiche che affrontano i temi della sofferenza, del trauma e della condizione umana. Han Kang è la prima autrice sudcoreana a ricevere questo prestigioso riconoscimento, confermando il crescente impatto globale della cultura coreana, che oltre a cinema e K-Pop, conquista ora uno spazio importante anche nel panorama letterario internazionale. Premio Nobel per la Letteratura 2024 Han Kang @Foto Crediti Ansa – VelvetMagChi è Han Kang? Nata nel 1970 a Gwangju, una città tristemente nota per il massacro del 1980, Han Kang ha fatto del dolore e della sofferenza collettiva il cuore delle sue opere.

