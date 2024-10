Greta Thunberg a Campi Bisenzio per l’assemblea Gkn (Di venerdì 11 ottobre 2024) Campi Bisenzio, 11 ottobre 2024 – E’ prevista la presenza anche della giovane attivista Greta Thunberg nell’ambito della tre giorni di incontri e assemblee indetta dal collettivo di fabbrica della Gkn, l’azienda di Campi Bisenzio che nel luglio del 2021 licenziò con un’email oltre quattrocento impiegati. Da allora una lunga vertenza ha visto le ex maestranze organizzarsi e allargare la loro protesta, estendendola a altri temi connessi all’industrializzazione. Anni nei quali il collettivo ha portato la sua esperienza anche fuori dai confini toscani e nazionali. La tre giorni prevista a Campi Bisenzio ha come tema la “reindustrializzazione verde dal basso” e si terrà al presidio Gkn di fronte alla fabbrica. Assemblee, incontri e riflessioni a partire da venerdì 11 ottobre fino a domenica 13. Lanazione.it - Greta Thunberg a Campi Bisenzio per l’assemblea Gkn Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 – E’ prevista la presenza anche della giovane attivistanell’ambito della tre giorni di incontri e assemblee indetta dal collettivo di fabbrica della Gkn, l’azienda diche nel luglio del 2021 licenziò con un’email oltre quattrocento impiegati. Da allora una lunga vertenza ha visto le ex maestranze organizzarsi e allargare la loro protesta, estendendola a altri temi connessi all’industrializzazione. Anni nei quali il collettivo ha portato la sua esperienza anche fuori dai confini toscani e nazionali. La tre giorni prevista aha come tema la “reindustrializzazione verde dal basso” e si terrà al presidio Gkn di fronte alla fabbrica. Assemblee, incontri e riflessioni a partire da venerdì 11 ottobre fino a domenica 13.

