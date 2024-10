Ilrestodelcarlino.it - Getta involucro con la droga: denunciato

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Nel corso dei controlli dell’altra notte i poliziotti, transitando nei pressi di Piazza d’Armi hanno notato un extracomunitario di origine somala di 27 anni che, alla vista degli operatori di Polizia, estraeva dalla propria tasca undi colore bianco, lo occultava in una siepe e successivamente cercava di allontanarsi nella direzione opposta degli agenti. Insospettiti dal suo atteggiamento, ipoliziotti lo hanno raggiunto mentre era ancora in prossimità del luogo dve veniva occultato il materiale e, dopo averlo recuperato, accertavano che si trattava di un imballo di carta contenente tre involucri di cellophane, con all’interno una sostanza che, per proprietà organolettiche, risultava essere presumibile sostanza stupefacente.