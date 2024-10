Funerali Sammy Basso, migliaia di persone per l'addio al biologo affetto da progeria: dove vedere la cerimonia (Di venerdì 11 ottobre 2024) A Tezze sul Brenta i Funerali di Sammy Basso, attese migliaia di persone: è possibile vedere la cerimonia anche in tv Notizie.virgilio.it - Funerali Sammy Basso, migliaia di persone per l'addio al biologo affetto da progeria: dove vedere la cerimonia Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) A Tezze sul Brenta idi, attesedi: è possibilelaanche in tv

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Oggi i funerali di Sammy Basso in diretta tv : migliaia di persone attese allo stadio di Tezze. Ecco quando e come seguirli - Sia a Tezze sul Brenta che a Schio, città natale di Sammy, è stato proclamato il lutto cittadino. Un segno tangibile del profondo cordoglio per la perdita di un ragazzo che ha saputo affrontare la sua malattia con coraggio e determinazione, diventando un simbolo di speranza e un esempio per tutti. 00: Momenti di ricordo e testimonianze di amici e familiari. (Ilfattoquotidiano.it)

Sammy Basso - oggi i funerali a Tezze sul Brenta : proclamato lutto cittadino - 50: dalle 15 è previsto un tempo di condivisione per alcune testimonianze, mentre il funerale inizierà alle 15. Il feretro arriverà alle 14. Alla cerimonia funebre sono attese migliaia di persone e, per l'occasione, l'amministrazione comunale ha predisposto due bus navetta per chi fosse impossibilitato a muoversi in autonomia. (Tg24.sky.it)

Veglia e funerali di Sammy Basso - in migliaia a Tezze per l'ultimo saluto : dove saranno e l'orario - Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, si prepara ad accogliere migliaia di persone che parteciperanno ai funerali di Sammy Basso. (Notizie.virgilio.it)