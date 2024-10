Funerali di Sammy Basso, la lettera: «Ricordatemi facendo festa» (Di venerdì 11 ottobre 2024) A Tezze sul Brenta il funerale del giovane biologo simbolo della ricerca sulla progenia. Nel campo sportivo dietro la chiesa del paese vicentino migliaia di persone. In una lettera tutta la sua gioia di vivere Vanityfair.it - Funerali di Sammy Basso, la lettera: «Ricordatemi facendo festa» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) A Tezze sul Brenta il funerale del giovane biologo simbolo della ricerca sulla progenia. Nel campo sportivo dietro la chiesa del paese vicentino migliaia di persone. In unatutta la sua gioia di vivere

