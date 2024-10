Firenze: 24enne denunciata e arrestata più volte per furti su auto (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una ragazza di 24 anni, originaria di Roma, è stata denunciata nelle ultime due settimane per una serie furti, almeno 6, messi a segno a Firenze, per lo più su autovetture. La giovane è stata anche arrestata con l’accusa di indebito utilizzo di carte di credito L'articolo Firenze: 24enne denunciata e arrestata più volte per furti su auto proviene da Firenze Post. .com - Firenze: 24enne denunciata e arrestata più volte per furti su auto Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una ragazza di 24 anni, originaria di Roma, è statanelle ultime due settimane per una serie, almeno 6, messi a segno a, per lo più suvetture. La giovane è stata anchecon l’accusa di indebito utilizzo di carte di credito L'articolopiùpersuproviene daPost.

