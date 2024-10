Ilrestodelcarlino.it - Finti corrieri scappano con le borse di lusso

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Civitanova, 11 ottobre 20?????24 – Un furto singolare è avvenuto nella zona industriale Piane Chienti, dovesi sono presentati alle porte della “Marina Creazioni”, brand che producee accessori in pelletteria e che a sede in città, in via Breda. Ihanno caricato una partita di merce, prima che potesse presentarsi al deposito la vera società che era stata incaricata del trasporto. Il fatto si è verificato ieri mattina, tra le 10 e le 11, e quando nella ditta si sono resi conto di quello che era accaduto era ormai troppo tardi, perché i balordi si erano già dileguati con il carico prezioso. Una manovra, quella della banda, che ha superato tutti i livelli di controllo interni dell’azienda, che lavora da un paio di decenni sul territorio.