Ferraioli (Verisure): "Csr parte integrante della strategia aziendale"

L'Hr Director Verisure Italia nel suo intervento al Salone della Csr e dell'innovazione sociale a Milano: "La responsabilità sociale oggi non può essere trattata come un semplice add-on, ma deve essere parte integrante della strategia aziendale. Per noi, il primo passo è guardare alle apparenti contraddizioni non come ostacoli, ma come occasioni per innovare e

dimostrare che è possibile unire valori solidi e performance economica, benessere individuale e successo collettivo. La nostra filosofia si basa sull'idea che la sostenibilità non sia solo una questione ambientale, ma soprattutto sociale e umana.