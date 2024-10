Estrazione Million Day di oggi, 11 ottobre 2024: i numeri vincenti di venerdì (Di venerdì 11 ottobre 2024) Estrazione Million Day oggi venerdì 11 ottobre 2024: i numeri vincenti in diretta live oggi, venerdì 11 ottobre 2024, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’Estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’Estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 11 ottobre 2024: i numeri vincenti di venerdì Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)Day11: iin diretta live11, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’deidelDay, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’. TPI segue tutte le estrazioniDay in tempo reale.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MillionDay e MillionDay Extra - le estrazioni delle 20.30 di giovedì 10 ottobre - La giocata vale per il concorso subito successivo alla sua emissione ma, in alternativa, è possibile anche scegliere l’orario dell’estrazione a cui si vuole partecipare. 000 euro con 5 numeri indovinati si vince 1 milione di euro. 00. Dopo la vincita storica del 18 luglio, dove hanno portato a casa 1 milione di euro a testa ben 9 persone, e altre vittorie, due nuove vincite il 4 ottobre. (Quifinanza.it)

Estrazione Million Day delle ore 13 di oggi - giovedì 10 Ottobre 2024 : i numeri vincenti - Se non è andato bene il primo tentativo, potrai giocare online gli stessi numeri anche per più giornate, fino a un massimo di 20 volte consecutive. Numeri ritardatari e frequenti Dall’analisi dei numeri estratti nelle estrazioni Million Day possiamo notare che il numero 31 in vetta alla classifica dei numeri ritardatari con 47 assenze. (Zon.it)

Estrazione Million Day delle ore 20 : 30 di oggi giovedì 10 ottobre 2024 : i numeri vincenti - Al primo posto della classifica dei numeri più frequenti troviamo il 9 presente per 44 estrazioni. IT su Google News. Combinazione vincente Million Day 10 Ottobre 2024 Come si gioca al Million Day Million Day è il gioco quotidiano del lotto ed è ancora in cerca della prima vincita milionaria del 2022. (Zon.it)