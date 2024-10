Dovrebbe stare zittoItalia che attacco di Criscitiello a Spalletti VIDEO

Spazionapoli.it - “Dovrebbe stare zitto”Italia, che attacco di Criscitiello a Spalletti / VIDEO

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Micheleha pubblicamente attaccato Luciano, ex allenatore del Napoli e attuale CT della nazionale azzurra. Lucianoha recentemente rilasciato delle dichiarazioni che non sono passate inosservate, quelle sul mondo degli ultras. Le sue recenti apparizioni negli stadi hanno fatto sì che si parlasse ancora di lui. Il giornalista non ha potuto sopportare le parole sugli ultras e la vicenda che ha recentemente contraddistinto l’Inter.sta facendo benissimo con la nazionale ma Micheleha trovato dei modi per criticarlo. Le parole del conduttore di Sportitalia sono contro loallenatore e non contro l’uomo, critiche che probabilmente sarebbero anche potute non arrivare.