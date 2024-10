Detenuto suicida a San Vittore: si è strozzato in cella. “Sistema carcerario sull’orlo del collasso” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Milano – Un Detenuto di 44 anni si è suicidato in una cella del carcere milanese di San Vittore, dove è stato trovato cadavere stamani, venerdì 11 ottobre. Dell'accaduto è stata informata la pm di turno di Milano Letizia Mocciaro. "Origini pugliesi, 44 anni, in carcere per presunti reati correlati agli stupefacenti, fine pena provvisorio fissato al 2027 - spiega Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria - si è strozzato ed è stato ritrovato esanime verso le 5.30 di stamattina”. A nulla, aggiunge De Fazio, “sono valsi gli immediati tentativi di soccorso della Polizia penitenziaria e dei sanitari”. Si tratta “del 75esimo recluso che si toglie la vita dall'inizio dell'anno, in una strage continua - prosegue De Fazio - e che non trova alcun argine dal Governo”. Ilgiorno.it - Detenuto suicida a San Vittore: si è strozzato in cella. “Sistema carcerario sull’orlo del collasso” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Milano – Undi 44 anni si èto in unadel carcere milanese di San, dove è stato trovato cadavere stamani, venerdì 11 ottobre. Dell'accaduto è stata informata la pm di turno di Milano Letizia Mocciaro. "Origini pugliesi, 44 anni, in carcere per presunti reati correlati agli stupefacenti, fine pena provvisorio fissato al 2027 - spiega Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria - si èed è stato ritrovato esanime verso le 5.30 di stamattina”. A nulla, aggiunge De Fazio, “sono valsi gli immediati tentativi di soccorso della Polizia penitenziaria e dei sanitari”. Si tratta “del 75esimo recluso che si toglie la vita dall'inizio dell'anno, in una strage continua - prosegue De Fazio - e che non trova alcun argine dal Governo”.

