Liberoquotidiano.it - Destinazione Napoli: al TTG di Rimini l'esordio del nuovo brand della città

(Di venerdì 11 ottobre 2024) “” arriva al “TTG Travel Experience” diper il suofuori dai confini cittadini. Ilsfoggia tutte le versioni cromatiche, dal tutto bianco alla versione colorata, nello stand dell'Assessorato al Turismo, dal 9 all'11 ottobre, nella principale fiera nazionale dedicata al turismo B2B. L'occasione è buona anche per presentare le nuove strategie per consolidare la posizione sui mercati internazionali. Il Comune disi è dotato di uno strumento strategico quale la DMO (Destination Management Organization) per la progettazione, la realizzazione e la gestione dei servizi tipici per ladi, nonché, in ottica strategica e integrata, delle azioni di marketing, promozione, digitalizzazione e sviluppo di prodotti necessari alla valorizzazioneturistica.