Dengue: primo caso nell'Anconetano, scatta la disinfestazione

Ancona, 11 ottobre 2024 – Ha giocato la partita allo stadio "Leo Gabbanelli" di Castelfidardo, poi è tornato nella sua Tolentino, città dove risiede, ed è stato anche a Macerata. Così, adesso, tutte e tre le città hanno fatto scattare la profilassi perché quel 18enne è stato ricoverato presentando sintomatologia da Dengue. Il ragazzo sarebbe stato punto dalla zanzara tigre fuori dalla sua città di residenza, forse proprio a Castelfidardo. Al momento si trova confinato all'ospedale di Macerata. Un caso che non è isolato, anzi, nella sola Fano, dove era stato segnalato un caso, il focolaio si è allargato a 121 sintomatici. Era stata la prima segnalazione marchigiana.

