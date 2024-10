Covid, la situazione in Italia: diminuiscono i contagi, ma aumentano i morti (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 – Il Covid-19 molla la sua presa in fatto di contagi, ma aumentano i morti: questo è quanto comunicato nel bollettino settimanale condiviso dal ministero della Salute, che ha registrato tra il 3 e il 9 ottobre 11.887 casi e 100 decessi. Nei sette giorni precedenti, i contagi erano stati 13.073. Le regioni più colpite questa settimana sono state la Lombardia (3.767 nuovi casi), il Veneto (1.707), il Piemonte (1.342) e il Lazio (1.114). Con i contagi diminuiscono anche i tamponi: ne sono stati effettuati 91.328, contro i 95.017 dei sette giorni precedenti. Rimane tuttavia stabile il tasso di positività, al 13% (-0,8%). Il ministero della Salute ha anche dichiarato che la variante dominante in Italia nel mese di settembre è stata la KP3, sebbene si sia registrata un’impennata dei casi connessi alla XEC. Quotidiano.net - Covid, la situazione in Italia: diminuiscono i contagi, ma aumentano i morti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 – Il-19 molla la sua presa in fatto di, ma: questo è quanto comunicato nel bollettino settimanale condiviso dal ministero della Salute, che ha registrato tra il 3 e il 9 ottobre 11.887 casi e 100 decessi. Nei sette giorni precedenti, ierano stati 13.073. Le regioni più colpite questa settimana sono state la Lombardia (3.767 nuovi casi), il Veneto (1.707), il Piemonte (1.342) e il Lazio (1.114). Con ianche i tamponi: ne sono stati effettuati 91.328, contro i 95.017 dei sette giorni precedenti. Rimane tuttavia stabile il tasso di positività, al 13% (-0,8%). Il ministero della Salute ha anche dichiarato che la variante dominante innel mese di settembre è stata la KP3, sebbene si sia registrata un’impennata dei casi connessi alla XEC.

