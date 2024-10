Cultweb.it - Cos’è il Coming Out Day e perché si festeggia l’11 ottobre

(Di venerdì 11 ottobre 2024) IlOut Day, o meglio NationalOut Day, è una ricorrenza internazionale che celebra il diritto delle persone omosessuali a rivendicare il proprio orientamento o la propria appartenenza sessuale e a dichiararlo pubblicamente. Siproprio in questa data, nel 1987 , si tenne la seconda marcia nazionale su Washington per i diritti delle lesbiche e dei gay. L’anno successivo, nel 1988, lo psicologo Robert Eichberg e l’attivista Jean O’Leary diedero vita al laboratorio The Experience and National Gay Rights Advocates. Dando di fatto il la alOut Day.Out vuol dire venire allo scoperto. IlOut si ha quando una persona si dichiara pubblicamente gay (o lesbica, trans o non binaria). Non va confuso con l’Outing, che invece è una violazione del diritto alla privacy di un essere umano.