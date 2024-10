Quotidiano.net - Chirurgia dell’anca sempre più smart

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Laprotesicae del ginocchio, grazie a tecnologie all’avanguardia, si è notevolmente evoluta. La pianificazione dell’intervento di protesi all’anca, tramite TAC e radiografie infatti, consente di minimizzarne le principali complicanze, come la differenza di lunghezza degli arti, il rischio di lussazione, l’alterazione della biomeccanica, il dolore e l’usura precoce della protesi. "Guidati da radiografie eseguite in posizioni dinamiche e tac – spiega Gianmarco Regazzola (nella foto), specializzato ine del ginocchio erobotica, presso l’Istituto Clinico Sant’Anna di Brescia e la Clinica Pederzoli in provincia di Verona – è possibile studiare il comportamento del bacino e pianificare con precisione il posizionamento delle protesi.