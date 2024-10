Agi.it - Chi è e cosa faceva l'ex dipendente di banca licenziato per aver spiato i conti della premier e della sorella

(Di venerdì 11 ottobre 2024) AGI - "Oggi è il primo giorno in cui non abbiamo visto comprare il giornale a quello che abbiamo scoperto essere Vincenzo Coviello. Veniva qui tutti i giorni alle 7:45 per acquistare il Sole24Ore e il CorriereSera. L'ultima volta è stata proprio ieri mattina". Parla ilcartoleria del centro di Bitonto, città del Barese, dove risiede il 52enne che da questa mattina è su tutti i giornali - non solo quelli che comprava quotidianamente - perchè al centro di un'inchiestaprocura di Bari: l'uomo è l'exfiliale di Bisceglie del Gruppo Intesa Sanpaolo indagato per i reati di accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato pereffettuato quasi 7mila accessi non autorizzati suidi oltre 3.500 clienti delle 679 filiali del grupporio tra febbraio 2022 e aprile 2024.