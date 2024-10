Carabinieri a Gerico, delegazione del Comando operativo in Cisgiordania per verificare la sicurezza (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 - Dopo la richiesta del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, fatta direttamente al ministro della Difesa, Guido Crosetto, per l'invio di una forza di 200 Carabinieri a Gerico, in Cisgiordania, per formare le forze di polizia palestinesi, da una settimana una delegazione del Comando operativo di vertice interforze della Difesa italiana è nella città palestinese vicina al fiume Giordano. A Gerico prospettiva di allargare il mandato a territori di Gaza verificare sicurezza per invio Carabinieri Lo scopo della missione, nell'ambito dell'operazione Miadit sospesa un anno fa, è proprio di verificate le condizioni logistiche per una riapertura, che avverrà solo dopo una positiva valutazione delle condizioni di sicurezza da entrambe le parti ed eventualmente allargare la loro missione nel territorio di Gaza. Quotidiano.net - Carabinieri a Gerico, delegazione del Comando operativo in Cisgiordania per verificare la sicurezza Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 - Dopo la richiesta del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, fatta direttamente al ministro della Difesa, Guido Crosetto, per l'invio di una forza di 200, in, per formare le forze di polizia palestinesi, da una settimana unadeldi vertice interforze della Difesa italiana è nella città palestinese vicina al fiume Giordano. Aprospettiva di allargare il mandato a territori di Gazaper invioLo scopo della missione, nell'ambito dell'operazione Miadit sospesa un anno fa, è proprio di verificate le condizioni logistiche per una riapertura, che avverrà solo dopo una positiva valutazione delle condizioni dida entrambe le parti ed eventualmente allargare la loro missione nel territorio di Gaza.

