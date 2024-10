Anteprima24.it - Caos nella gestione delle graduatorie dei fisioterapisti: la Fials Salerno proclama lo stato di agitazione

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti La, attraverso il segretario generale provinciale Carlo Lopopolo, esprime profonda delusione per lacaotica e inadeguata della graduatoria deipresso l’Azienda Moscati. A seguito di ripetuti rinvii nelle convocazioni per la sceltasedi, l’organizzazione sindacale ha deciso dire lodi. “Dopo il primo rinvio, che ha spola seduta dal 2 al 10 ottobre 2024 per ulteriori valutazioni, ci saremmo aspettati maggiore chiarezza e organizzazione”, afferma Lopopolo, che sul caso ha inviato una nota all’Asl. “Tuttavia, anche la nuova data è stata disattesa senza alcun preavviso, creando gravi disagi ai professionisti coinvolti, molti dei quali avevano già chiesto permessi o ferie per partecipare”.