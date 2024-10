Buona la prima della Pallavolo Cascina maschile contro Fucecchio (Di venerdì 11 ottobre 2024) In una Galilei stracolma come non si vedeva da tempo Cascina ha la meglio all’esordio contro il Fucecchio dell’ex Orsolini, dopo un bellissimo match incerto ed emozionante fin quasi alla fine. Il nuovo coach Ricoveri schiera in campo nel sestetto iniziale Marranini in regia in diagonale a Salvini Pisatoday.it - Buona la prima della Pallavolo Cascina maschile contro Fucecchio Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) In una Galilei stracolma come non si vedeva da tempoha la meglio all’esordioildell’ex Orsolini, dopo un bellissimo match incerto ed emozionante fin quasi alla fine. Il nuovo coach Ricoveri schiera in campo nel sestetto iniziale Marranini in regia in diagonale a Salvini

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cascina Antonietta - degrado e allagamenti. Gorgonzola contro Milano : “Scrivete tutti a Palazzo Marino” - Bisogna arrivare a un’intesa”. . Ma ne parleremo a tempo debito”. Il comune di Gorgonzola non può spendere dei soldi su una struttura non di sua proprietà”. Non solo un appello, ma una dichiarazione di guerra: a corredo dello scritto gli indirizzi mail di tutti gli assessorati milanesi interessati, “inondiamoli: con tanto di foto delle voragini a corredo”. (Ilgiorno.it)

Quattro ex Br imputati a Torino per lo scontro a fuoco del 1975 alla Cascina Spiotta : morirono un appuntato e Mara Cagol - Hanno incrociato documenti e verbali d’epoca, hanno letto i libri degli ex brigatisti, hanno disposto intercettazioni a pioggia, hanno utilizzato un trojan su Azzolini, hanno persino alzato in volo i droni per mappare l’area della Cascina Spiotta. Per Bruno D’Alfonso (nella foto), figlio dell’appuntato e a sua volta carabiniere in congedo, l’approdo in un’aula di tribunale “permette di restituire ... (Ilfattoquotidiano.it)

Cascina Baiacucco : è scontro sull’Imu - Ci saranno anche nuove aree verdi e zone per lo sport, il gioco e il tempo libero. Troppo distante la base di partenza per arrivare a definire la slp e, dunque, anche il valore dell’Imu. . La. è quello che sta succedendo attorno a Villa Baiacucco, oggi edificio dismesso e degradato. L’amministrazione ha già nominato l’avvocato. (Ilgiorno.it)